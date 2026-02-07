Недалеко от Бухареста в жилом здании произошел взрыв, два человека пострадали
В результате взрыва, произошедшего в субботу утром в четырехэтажном жилом здании в городе Китила недалеко от Бухареста (Румыния) пострадали два человека.
Как передает Report, об этом сообщает румынский телеканал Digi24.
"Взрыв не привел к пожару, но два человека получили ожоги, им оказали медицинскую помощь на месте, после чего их доставили в больницу", - сообщил телеканал.
В связи с инцидентом 40 жителей дома были эвакуированы.
Отмечается, что поврежден фасад здания.
Причину взрыва пока не установили. На место происшествия были вызваны пять пожарных машин, две машины скорой помощи.
