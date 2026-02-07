Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Недалеко от Бухареста в жилом здании произошел взрыв, два человека пострадали

    • 07 февраля, 2026
    • 12:53
    В результате взрыва, произошедшего в субботу утром в четырехэтажном жилом здании в городе Китила недалеко от Бухареста (Румыния) пострадали два человека.

    Как передает Report, об этом сообщает румынский телеканал Digi24.

    "Взрыв не привел к пожару, но два человека получили ожоги, им оказали медицинскую помощь на месте, после чего их доставили в больницу", - сообщил телеканал.

    В связи с инцидентом 40 жителей дома были эвакуированы.

    Отмечается, что поврежден фасад здания.

    Причину взрыва пока не установили. На место происшествия были вызваны пять пожарных машин, две машины скорой помощи.

