Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Арагчи: Иран атакует американские базы в регионе в случае нападения со стороны США

    В регионе
    • 07 февраля, 2026
    • 13:27
    Арагчи: Иран атакует американские базы в регионе в случае нападения со стороны США

    В случае нападения со стороны США, Иран ответит атаками на американские базы в регионе Персидского залива.

    Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе форума в Дохе (Катар), посвященного ситуации на Ближнем Востоке.

    "У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападет на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе", - сказал он.

    Форум начался сегодня, и продолжится до 9 февраля.

    Аббас Арагчи США военные базы Персидский залив Иран
    Əraqçi: ABŞ tərəfindən hücum olarsa, İran onun Fars körfəzindəki bazalarına hücum edəcək
    Araghci warns of retaliation against US bases in Persian Gulf region
    Ты - Король

    Последние новости

    13:53

    Арагчи: Иран и США намерены вскоре провести второй раунд переговоров

    В регионе
    13:40

    Глава МИД Ирана: Ракетная программа страны не будет обсуждаться

    В регионе
    13:37

    В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

    В регионе
    13:36

    Посол ЕС: 13 февраля в Нахчыване состоится мероприятие "Соглашения мэров"

    Внешняя политика
    13:33

    В Баку прошел пятый интеллектуальный конкурс "Европейская викторина" 2026 - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    13:27

    Арагчи: Иран атакует американские базы в регионе в случае нападения со стороны США

    В регионе
    13:25

    Teleqraf отмечает 14-летие

    Медиа
    13:08

    В воскресенье в некоторых районах ожидается интенсивный снег

    Экология
    13:00

    Супруг паралимпийской чемпионки Ламии Велиевой может попасть в сборную Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    Индивидуальные
    Лента новостей