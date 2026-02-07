Арагчи: Иран атакует американские базы в регионе в случае нападения со стороны США
В регионе
- 07 февраля, 2026
- 13:27
В случае нападения со стороны США, Иран ответит атаками на американские базы в регионе Персидского залива.
Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе форума в Дохе (Катар), посвященного ситуации на Ближнем Востоке.
"У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападет на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе", - сказал он.
Форум начался сегодня, и продолжится до 9 февраля.
