    Əraqçi: ABŞ tərəfindən hücum olarsa, İran onun Fars körfəzindəki bazalarına hücum edəcək

    Region
    • 07 fevral, 2026
    • 13:32
    Əraqçi: ABŞ tərəfindən hücum olarsa, İran onun Fars körfəzindəki bazalarına hücum edəcək

    ABŞ tərəfindən hücumlar olarsa, İran Fars körfəzi regionundakı ABŞ bazalarına hücumla cavab verəcək.

    "Report"un IRNA-ya istinadən verdiyi məlumata görə, bunu İranın XİN başçısı Abbas Əraqçi bildirib.

    "Vaşinqton bizə hücum edərsə, bizim ABŞ ərazisinə hücum etmək imkanımız yoxdur, buna görə də onun regiondakı bazalarını hədəf alacağıq", - o deyib.

