Əraqçi: ABŞ tərəfindən hücum olarsa, İran onun Fars körfəzindəki bazalarına hücum edəcək
Region
- 07 fevral, 2026
- 13:32
ABŞ tərəfindən hücumlar olarsa, İran Fars körfəzi regionundakı ABŞ bazalarına hücumla cavab verəcək.
"Report"un IRNA-ya istinadən verdiyi məlumata görə, bunu İranın XİN başçısı Abbas Əraqçi bildirib.
"Vaşinqton bizə hücum edərsə, bizim ABŞ ərazisinə hücum etmək imkanımız yoxdur, buna görə də onun regiondakı bazalarını hədəf alacağıq", - o deyib.
13:32
