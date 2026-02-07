Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Супруг паралимпийской чемпионки Ламии Велиевой может попасть в сборную Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    Индивидуальные
    • 07 февраля, 2026
    • 13:00
    Супруг паралимпийской чемпионки Ламии Велиевой может попасть в сборную Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    Супруг паралимпийской чемпионки Азербайджана Ламии Велиевой - Тембо Джон - может быть привлечен в национальную сборную.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Федерации атлетики Азербайджана (ФАА).

    В ФАА отметили, что спортсмен, являющийся уроженцем Южно-Африканской Республики, в настоящее время не состоит в сборной, однако принимает участие в соревнованиях, организуемых федерацией, как представитель клуба.

    "От спортсмена поступило обращение с просьбой разрешить ему представлять Азербайджан. Вопрос был рассмотрен тренерским штабом сборной, по итогам чего были определены соответствующие нормативы. В случае их выполнения возможно принятие положительного решения", - подчеркнули в федерации.

    Напомним, Ламия Велиева завоевала золотую медаль Паралимпийских игр Токио-2020 в беге на 400 метров, а также стала победительницей Паралимпиады Париж-2024 в беге на 100 метров.

    Тембо Джон стал победителем в беге на 60 метров на Международном зимнем турнире, который прошел в Баку 30 января.

    Федерация атлетики Азербайджана Тембо Джон Ламия Велиева Паралимпийские игры
    Azərbaycanlı paralimpiya çempionunun həyat yoldaşı milliyə cəlb olunur - EKSKLÜZİV
    Ты - Король

    Последние новости

    13:53

    Арагчи: Иран и США намерены вскоре провести второй раунд переговоров

    В регионе
    13:40

    Глава МИД Ирана: Ракетная программа страны не будет обсуждаться

    В регионе
    13:37

    В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

    В регионе
    13:36

    Посол ЕС: 13 февраля в Нахчыване состоится мероприятие "Соглашения мэров"

    Внешняя политика
    13:33

    В Баку прошел пятый интеллектуальный конкурс "Европейская викторина" 2026 - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    13:27

    Арагчи: Иран атакует американские базы в регионе в случае нападения со стороны США

    В регионе
    13:25

    Teleqraf отмечает 14-летие

    Медиа
    13:08

    В воскресенье в некоторых районах ожидается интенсивный снег

    Экология
    13:00

    Супруг паралимпийской чемпионки Ламии Велиевой может попасть в сборную Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    Индивидуальные
    Лента новостей