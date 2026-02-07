Супруг паралимпийской чемпионки Ламии Велиевой может попасть в сборную Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

Супруг паралимпийской чемпионки Азербайджана Ламии Велиевой - Тембо Джон - может быть привлечен в национальную сборную.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Федерации атлетики Азербайджана (ФАА).

В ФАА отметили, что спортсмен, являющийся уроженцем Южно-Африканской Республики, в настоящее время не состоит в сборной, однако принимает участие в соревнованиях, организуемых федерацией, как представитель клуба.

"От спортсмена поступило обращение с просьбой разрешить ему представлять Азербайджан. Вопрос был рассмотрен тренерским штабом сборной, по итогам чего были определены соответствующие нормативы. В случае их выполнения возможно принятие положительного решения", - подчеркнули в федерации.

Напомним, Ламия Велиева завоевала золотую медаль Паралимпийских игр Токио-2020 в беге на 400 метров, а также стала победительницей Паралимпиады Париж-2024 в беге на 100 метров.

Тембо Джон стал победителем в беге на 60 метров на Международном зимнем турнире, который прошел в Баку 30 января.