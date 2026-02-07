İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycanlı paralimpiya çempionunun həyat yoldaşı milliyə cəlb olunur - EKSKLÜZİV

    Fərdi
    • 07 fevral, 2026
    • 12:20
    Azərbaycanlı paralimpiya çempionunun həyat yoldaşı milliyə cəlb olunur - EKSKLÜZİV

    Azərbaycanın paralimpiya çempionu Lamiyə Vəliyevanın həyat yoldaşı Tembo Cona milliyə cəlb olunması üçün müsbət cavab verilməsi mümkündür.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Atletika Federasiyasından (AAF) bildirilib.

    Qurumdan vurğulanıb ki, əslən Cənubi Afrika Respublikasından olan idmançı AAF-nin təşkilatçılığı ilə keçirilən müxtəlif yarışlarda klub təmsilçisi kimi iştirak edir və hazırda milli komandanın üzvü deyil:

    "İdmançı tərəfindən Azərbaycanı təmsil etmək istəyi ilə bağlı müraciət daxil olub. Məsələ milli komandanın məşqçiləri tərəfindən müzakirə edilib və bunun əsasında müəyyən normativlər müəyyənləşdirilib. Tembo Con həmin normativləri yerinə yetirərsə, onun ölkəmizi təmsil etmək istəyinə müsbət cavab verilməsi mümkündür".

    Xatırladaq ki, Lamiyə Vəliyeva Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında 400 metr, Paris-2024 paralimpiadasında 100 metr məsafəyə qaçışda qızıl medal qazanıb.

    Tembo Con yanvarın 30-da Bakıda keçirilmiş Beynəlxalq qış turnirində 60 metr məsafəyə qaçışda çempion olub.

    Lamiyə Vəliyeva Lamiyə Vəliyevanın həyat yoldaşı Tembo Con Azərbaycanın atletika millisi
    Супруг паралимпийской чемпионки Ламии Велиевой может попасть в сборную Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    Son xəbərlər

    13:32

    Əraqçi: ABŞ tərəfindən hücum olarsa, İran onun Fars körfəzindəki bazalarına hücum edəcək

    Region
    13:14

    Türkiyədə avtobus aşıb, 16 nəfər xəsarət alıb

    Region
    13:07

    Azərbaycan Yüksək Liqalarında XIII turun oyunlarının vaxtı açıqlanıb

    Komanda
    13:02
    Foto

    Bakıda Avropa bilik yarışması keçirilir

    Xarici siyasət
    13:00

    Fin körfəzi akvatoriyasında iki gəmi toqquşub

    Region
    12:49

    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərci 3 dəfə azaldıb

    Biznes
    12:47

    "Teleqraf"ın 14 yaşı tamam olur

    Media
    12:46

    Borc istədiyi tanışını sonradan talamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:33

    Bazar günü bəzi rayonlara intensiv qar yağacaq

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti