В Баку прошел пятый интеллектуальный конкурс "Европейская викторина" 2026 - ДОПОЛНЕНО

В Баку состоялся пятый интеллектуальный конкурс "Европейская викторина" 2026.

Как передает Report, конкурс организован представительством Европейского союза в Азербайджане в сотрудничестве с сетью молодых европейских послов (GAS).

В этом году интерес к мероприятию стал рекордным: на участие подали заявки более 130 команд и свыше 520 человек. Конкурс объединил перспективную молодежь со всей страны - от школьников до студентов вузов, став площадкой для расширения знаний о Европе, ее ценностях и многообразии.

Выступая на церемонии открытия, посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич отметила, что Евросоюз поддерживает молодежь страны и стремится к укреплению взаимопонимания и сотрудничества.

По ее словам, именно молодые люди играют ключевую роль в построении мостов между обществами, а подобные инициативы способствуют обмену знаниями и опытом.

В финальной части конкурса приняли участие 18 команд, представлявших 69 участников. По итогам отборочных раундов определились четыре команды-финалиста.

Команды, занявшие призовые места, были награждены специальными призами, а всем финалистам вручили сертификаты. В церемонии награждения приняли участие послы государств-членов ЕС и представители дипломатического корпуса.