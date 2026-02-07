Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Баку прошел пятый интеллектуальный конкурс "Европейская викторина" 2026 - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    • 07 февраля, 2026
    • 13:33
    В Баку состоялся пятый интеллектуальный конкурс "Европейская викторина" 2026.

    Как передает Report, конкурс организован представительством Европейского союза в Азербайджане в сотрудничестве с сетью молодых европейских послов (GAS).

    В этом году интерес к мероприятию стал рекордным: на участие подали заявки более 130 команд и свыше 520 человек. Конкурс объединил перспективную молодежь со всей страны - от школьников до студентов вузов, став площадкой для расширения знаний о Европе, ее ценностях и многообразии.

    Выступая на церемонии открытия, посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич отметила, что Евросоюз поддерживает молодежь страны и стремится к укреплению взаимопонимания и сотрудничества.

    По ее словам, именно молодые люди играют ключевую роль в построении мостов между обществами, а подобные инициативы способствуют обмену знаниями и опытом.

    В финальной части конкурса приняли участие 18 команд, представлявших 69 участников. По итогам отборочных раундов определились четыре команды-финалиста.

    Команды, занявшие призовые места, были награждены специальными призами, а всем финалистам вручили сертификаты. В церемонии награждения приняли участие послы государств-членов ЕС и представители дипломатического корпуса.

    Баку Европейский союз Марияна Куюнджич
    Фото
    Bakıda Avropa bilik yarışması keçirilir
    Фото
    Baku hosts EU Youth Intellectual сompetition
