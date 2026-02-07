Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Посол ЕС: 13 февраля в Нахчыване состоится мероприятие "Соглашения мэров"

    Внешняя политика
    • 07 февраля, 2026
    • 13:36
    Посол ЕС: 13 февраля в Нахчыване состоится мероприятие Соглашения мэров

    В Нахчыване 13 февраля планируется проведение мероприятия в рамках региональной программы "Соглашение мэров" (Covenant of Mayors).

    Об этом заявила Report посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич.

    Он отметила, что в Азербайджане планируется также проведение традиционных мероприятий ЕС, таких как выставка "Образование в Европе", фестиваль "Европейская кухня" и событие "Европейский городок".

    "Следующим важным событием станет мероприятие в рамках региональной программы "Соглашение мэров" (Covenant of Mayors), которое планируется 13 февраля в Нахчыване", - сказала она.

    Нахчыван Европейский союз Марияна Куюнджич мероприятие
    Aİ səfiri: Gələn həftə Naxçıvanda "Merlərin Razılaşması" tədbiri keçiriləcək
