Посол ЕС: 13 февраля в Нахчыване состоится мероприятие "Соглашения мэров"
Внешняя политика
- 07 февраля, 2026
- 13:36
В Нахчыване 13 февраля планируется проведение мероприятия в рамках региональной программы "Соглашение мэров" (Covenant of Mayors).
Об этом заявила Report посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич.
Он отметила, что в Азербайджане планируется также проведение традиционных мероприятий ЕС, таких как выставка "Образование в Европе", фестиваль "Европейская кухня" и событие "Европейский городок".
"Следующим важным событием станет мероприятие в рамках региональной программы "Соглашение мэров" (Covenant of Mayors), которое планируется 13 февраля в Нахчыване", - сказала она.
