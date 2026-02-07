Посол ЕС: 13 февраля в Нахчыване состоится мероприятие "Соглашения мэров"

В Нахчыване 13 февраля планируется проведение мероприятия в рамках региональной программы "Соглашение мэров" (Covenant of Mayors).

Об этом заявила Report посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич.

Он отметила, что в Азербайджане планируется также проведение традиционных мероприятий ЕС, таких как выставка "Образование в Европе", фестиваль "Европейская кухня" и событие "Европейский городок".

"Следующим важным событием станет мероприятие в рамках региональной программы "Соглашение мэров" (Covenant of Mayors), которое планируется 13 февраля в Нахчыване", - сказала она.