Aİ səfiri: Gələn həftə Naxçıvanda "Merlərin Razılaşması" tədbiri keçiriləcək
Xarici siyasət
- 07 fevral, 2026
- 13:43
Fevralın 13-də Naxçıvanda "Merlərin Razılaşması" (Covenant of Mayors) regional proqramı çərçivəsində tədbirin keçirilməsi planlaşdırılır.
Bu barədə "Report"a Aİ-nin Azərbaycandakı səfiri Mariyana Kuyundziç bildirib.
O qeyd edib ki, Azərbaycanda həmçinin "Avropada təhsil" sərgisi, "Avropa mətbəxi" festivalı və "Avropa şəhərciyi" kimi ənənəvi Aİ tədbirlərinin keçirilməsi planlaşdırılır.
"Növbəti mühüm hadisə "Merlərin Razılaşması" regional proqramı çərçivəsində fevralın 13-də Naxçıvanda keçirilməsi planlaşdırılan tədbir olacaq", - o bildirib.
