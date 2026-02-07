Aİ səfiri: Gələn həftə Naxçıvanda "Merlərin Razılaşması" tədbiri keçiriləcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 07 fevral, 2026
    • 13:43
    Fevralın 13-də Naxçıvanda "Merlərin Razılaşması" (Covenant of Mayors) regional proqramı çərçivəsində tədbirin keçirilməsi planlaşdırılır.

    Bu barədə "Report"a Aİ-nin Azərbaycandakı səfiri Mariyana Kuyundziç bildirib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycanda həmçinin "Avropada təhsil" sərgisi, "Avropa mətbəxi" festivalı və "Avropa şəhərciyi" kimi ənənəvi Aİ tədbirlərinin keçirilməsi planlaşdırılır.

    "Növbəti mühüm hadisə "Merlərin Razılaşması" regional proqramı çərçivəsində fevralın 13-də Naxçıvanda keçirilməsi planlaşdırılan tədbir olacaq", - o bildirib.

    Посол ЕС: 13 февраля в Нахчыване состоится мероприятие "Соглашения мэров"

