Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    НАТО приступило к планированию операции в Арктике

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 23:54
    НАТО приступило к планированию операции в Арктике

    НАТО в контексте событий вокруг Гренландии начинает планирование своей оборонной миссии по укреплению безопасности в Арктике

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на представителя Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе, полковника Мартина О'Доннелла.

    По его данным, главнокомандующий ОВС НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич отдал приказ начать конкретное военное планирование миссии под названием Arctic Sentry ("Арктический часовой").

    "Эта операция еще больше укрепит позиции НАТО в Арктике и на Крайнем Севере", - добавил генерал.

    Уже на следующей неделе министры обороны стран Североатлантического альянса могут встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить первый проект оперативного плана.

    В настоящее время, как отметил О'Доннелл, ведется работа над планами мероприятий НАТО по "повышению бдительности". Других деталей касаемо миссии он не привел.

    Однако, по утверждению Der Spiegel, план предусматривает регулярные маневры кораблей НАТО, усиление контроля воздушного пространства истребителями альянса и временное размещение небольших контингентов сухопутных войск в Гренландии для проведения учений.

    НАТО Арктика Гренландия миссия Arctic Sentry
    Ты - Король

    Последние новости

    01:15

    В Азербайджане общее производство зерна в прошлом году выросло на 3%

    АПК
    01:08

    Лейла Алиева посетила в Абу-Даби мечеть Шейха Заида

    Внешняя политика
    00:56

    Меджнун Мамедов: В некоторых регионах мы испытываем серьезную нехватку ветеринаров

    АПК
    00:44

    Раскрыта причина экспорта хлопка, производимого в Азербайджане

    АПК
    00:39

    Нетаньяху и Уиткофф обсудили разоружение ХАМАС и ситуацию вокруг Ирана

    Другие страны
    00:10
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в мероприятии "Собрание человеческого братства" в Абу-Даби

    Внешняя политика
    00:04
    Фото

    Азербайджан и Сербия провели многосторонние политические консультации

    Внешняя политика
    23:54

    НАТО приступило к планированию операции в Арктике

    Другие страны
    23:44

    Walmart впервые достигла капитализации в $1 трлн

    Другие страны
    Лента новостей