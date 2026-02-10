В Непале погибли 12 человек при падении автобуса в реку
Другие страны
- 10 февраля, 2026
- 16:18
В Непале при падении пассажирского автобуса в реку Тамакоши погибли 12 человек.
Как передает Report, об этом сообщило издание The Himalayan Times.
Автобус упал с высоты 50 м в реку в районе Рамечхап.
Спасатели извлекли из реки тела шести погибших. Шесть пострадавших пассажиров умерли в больнице. На данный момент удалось установить личности 10-ти человек.
Причина ДТП пока не установлена.
Последние новости
16:22
Фото
В ЦБА обсуждено укрепление корпоративного управления в страховом сектореАПК
16:21
Джей Ди Вэнс: Совет мира по Газе станет новым форматом построения мира в XXI векеДругие
16:19
Вэнс: Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности СШАДругие страны
16:18
В Непале погибли 12 человек при падении автобуса в рекуДругие страны
16:17
Вэнс: США продолжат работу над укреплением мира между Азербайджаном и АрмениейВнешняя политика
16:12
Президент Кыргызстана назначил Мамасадыкова первым замглавы ГКНБ - ОБНОВЛЕНОВ регионе
15:58
Кыргызстан и Турция могут расширить безвиз до 180 днейВ регионе
15:54
Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду изделий из меха и кожиБизнес
15:49