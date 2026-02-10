В Непале погибли 12 человек при падении автобуса в реку

В Непале при падении пассажирского автобуса в реку Тамакоши погибли 12 человек.

Как передает Report, об этом сообщило издание The Himalayan Times.

Автобус упал с высоты 50 м в реку в районе Рамечхап.

Спасатели извлекли из реки тела шести погибших. Шесть пострадавших пассажиров умерли в больнице. На данный момент удалось установить личности 10-ти человек.

Причина ДТП пока не установлена.