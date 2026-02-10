Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду изделий из меха и кожи
Бизнес
- 10 февраля, 2026
- 15:54
Сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана предотвратили попытку ввоза незадекларированных товаров.
Как сообщает Report со ссылкой на комитет, пассажир рейса Пекин–Баку попытался пройти через "зеленый коридор", создав видимость ранее пройденного досмотра, однако был задержан таможенниками.
При дополнительном досмотре его багажа в чемодане и пакете были обнаружены 27 изделий из меха и кожи различных марок, не заявленных таможенным органам.
По факту проводится расследование.
Последние новости
16:22
Фото
В ЦБА обсуждено укрепление корпоративного управления в страховом сектореАПК
16:21
Джей Ди Вэнс: Совет мира по Газе станет новым форматом построения мира в XXI векеДругие
16:19
Вэнс: Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности СШАДругие страны
16:18
В Непале погибли 12 человек при падении автобуса в рекуДругие страны
16:17
Вэнс: США продолжат работу над укреплением мира между Азербайджаном и АрмениейВнешняя политика
16:12
Президент Кыргызстана назначил Мамасадыкова первым замглавы ГКНБ - ОБНОВЛЕНОВ регионе
15:58
Кыргызстан и Турция могут расширить безвиз до 180 днейВ регионе
15:54
Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду изделий из меха и кожиБизнес
15:49