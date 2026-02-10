Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду изделий из меха и кожи

    10 февраля, 2026
    15:54
    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду изделий из меха и кожи

    Сотрудники Главного таможенного управления воздушного транспорта Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана предотвратили попытку ввоза незадекларированных товаров.

    Как сообщает Report со ссылкой на комитет, пассажир рейса Пекин–Баку попытался пройти через "зеленый коридор", создав видимость ранее пройденного досмотра, однако был задержан таможенниками.

    При дополнительном досмотре его багажа в чемодане и пакете были обнаружены 27 изделий из меха и кожи различных марок, не заявленных таможенным органам.

    По факту проводится расследование.

    Azərbaycan gömrükçüləri xəz dəri məmulatları aşkar edib
