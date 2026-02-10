Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В ЦБА обсуждено укрепление корпоративного управления в страховом секторе

    АПК
    • 10 февраля, 2026
    • 16:22
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел встречу с руководителями страхового сектора Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязымов.

    "Мы провели первую в этом году встречу с руководителями страхового сектора. В ходе встречи мы обсудили итоги деятельности страхового сектора на 2025 год, краткосрочные и среднесрочные перспективы развития, а также приоритеты устойчивого развития сектора", - отметил он.

    Он сообщил, что в ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по проектам, реализуемым для укрепления корпоративного управления в страховом секторе, пруденциального регулирования на основе оценки рисков, а также совершенствования обязательных и добровольных видов страхования.

