В ЦБА обсуждено укрепление корпоративного управления в страховом секторе

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел встречу с руководителями страхового сектора Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязымов.

"Мы провели первую в этом году встречу с руководителями страхового сектора. В ходе встречи мы обсудили итоги деятельности страхового сектора на 2025 год, краткосрочные и среднесрочные перспективы развития, а также приоритеты устойчивого развития сектора", - отметил он.

Он сообщил, что в ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по проектам, реализуемым для укрепления корпоративного управления в страховом секторе, пруденциального регулирования на основе оценки рисков, а также совершенствования обязательных и добровольных видов страхования.