Президент Кыргызстана назначил Мамасадыкова первым замглавы ГКНБ - ОБНОВЛЕНО
- 10 февраля, 2026
- 16:12
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил Рустама Мамасадыкова с должности секретаря Совбеза страны.
Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ со ссылкой на соответствующий указ президента.
Другим указом Жапаров назначил Мамасадыкова первым заместителем председателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).
Вслед за главой Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбека Ташиева в отставку отправлены три его заместителя.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в администрации президента Кыргызстана.
Сообщается, что это: первый заместитель председателя Курванбек Авазов, заместитель председателя - директор Координационного центра обеспечения кибербезопасности Даниэль Рысалиев и зампредседателя - директор Антитеррористического центра Элизар Сманов.
Отметим, что после отставки Ташиева исполняющим обязанности главы ГКНБ назначен его заместитель Жумгалбек Шабданбеков.