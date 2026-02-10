Президент Кыргызстана назначил Мамасадыкова первым замглавы ГКНБ - ОБНОВЛЕНО

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров освободил Рустама Мамасадыкова с должности секретаря Совбеза страны.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ со ссылкой на соответствующий указ президента.

Другим указом Жапаров назначил Мамасадыкова первым заместителем председателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

15:56

Вслед за главой Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбека Ташиева в отставку отправлены три его заместителя.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в администрации президента Кыргызстана.

Сообщается, что это: первый заместитель председателя Курванбек Авазов, заместитель председателя - директор Координационного центра обеспечения кибербезопасности Даниэль Рысалиев и зампредседателя - директор Антитеррористического центра Элизар Сманов.

Отметим, что после отставки Ташиева исполняющим обязанности главы ГКНБ назначен его заместитель Жумгалбек Шабданбеков.