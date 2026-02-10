İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Japarov Qırğızıstan Təhlükəsizlik Şurasının katibini vəzifəsindən azad edib

    Region
    • 10 fevral, 2026
    • 16:37
    Japarov Qırğızıstan Təhlükəsizlik Şurasının katibini vəzifəsindən azad edib

    Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Rustam Mamasadıkovu ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının katibi vəzifəsindən azad edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan KİV-i prezidentin müvafiq fərmanına istinadən məlumat yayıb.

    Digər fərmanla Japarov Mamasadıkovu Dövlət Milli Təhlükəsizlik Komitəsi sədrinin birinci müavini təyin edib.

    Qırğızıstan Sadır Japarov
    Президент Кыргызстана назначил Мамасадыкова первым замглавы ГКНБ - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    16:59

    Almaniyada dövlət sektoru işçiləri tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    16:56

    Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığının müddəti daha 4 ay uzadılıb

    Hadisə
    16:49

    Premyer Liqa: "Qarabağ" son dəqiqə qolu ilə "Şamaxı"nı məğlub edib

    Futbol
    16:44
    Foto

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçirib

    Daxili siyasət
    16:43
    Foto

    Nazir: "Azərbaycan-ABŞ münasibətləri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir"

    ASK
    16:41
    Foto

    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri azərbaycanlı tələbələrlə görüşüb

    Elm və təhsil
    16:40

    İnfrastruktur kifayət etmir: Azərbaycanda turizmin yeni inkişaf modeli formalaşır – ARAŞDIRMA

    Turizm
    16:37

    Azərbaycanda ötən il haqsız rəqabətlə bağlı 75 obyektin fəaliyyəti araşdırılıb

    Biznes
    16:37

    Japarov Qırğızıstan Təhlükəsizlik Şurasının katibini vəzifəsindən azad edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti