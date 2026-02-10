Japarov Qırğızıstan Təhlükəsizlik Şurasının katibini vəzifəsindən azad edib
Region
- 10 fevral, 2026
- 16:37
Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov Rustam Mamasadıkovu ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının katibi vəzifəsindən azad edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan KİV-i prezidentin müvafiq fərmanına istinadən məlumat yayıb.
Digər fərmanla Japarov Mamasadıkovu Dövlət Milli Təhlükəsizlik Komitəsi sədrinin birinci müavini təyin edib.
Son xəbərlər
16:59
Almaniyada dövlət sektoru işçiləri tətil keçirəcəkDigər ölkələr
16:56
Ramiz Mehdiyevin ev dustaqlığının müddəti daha 4 ay uzadılıbHadisə
16:49
Premyer Liqa: "Qarabağ" son dəqiqə qolu ilə "Şamaxı"nı məğlub edibFutbol
16:44
Foto
Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulu keçiribDaxili siyasət
16:43
Foto
Nazir: "Azərbaycan-ABŞ münasibətləri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir"ASK
16:41
Foto
Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri azərbaycanlı tələbələrlə görüşübElm və təhsil
16:40
İnfrastruktur kifayət etmir: Azərbaycanda turizmin yeni inkişaf modeli formalaşır – ARAŞDIRMATurizm
16:37
Azərbaycanda ötən il haqsız rəqabətlə bağlı 75 obyektin fəaliyyəti araşdırılıbBiznes
16:37