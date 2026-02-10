Кыргызстан и Турция могут расширить безвиз до 180 дней

Кыргызстан и Турция планируют расширить безвизовый режим с 90 до 180 дней.

Как передает Report со ссылкой на Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана, об этом стало известно в ходе встречи спикера парламента Нурланбека Тургунбек уулу с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре.

Стороны обсудили укрепление политического, экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества, уделив особое внимание расширению парламентского взаимодействия. Тургунбек уулу отметил необходимость продолжения диалога на уровне профильных комитетов и дружеских групп.

Он подчеркнул, что прошлогодний визит турецкой делегации в Кыргызстан вывел парламентские связи на новый уровень и выразил уверенность, что нынешняя встреча даст импульс дальнейшему развитию сотрудничества, включая регулярные совместные мероприятия и использование международных площадок, таких как ТЮРКПА.

Также стороны обсудили экономические связи, включая задачу по увеличению двусторонней торговли до $5 млрд, и улучшение инвестиционного климата в Кыргызстане с приглашением турецких инвесторов вкладывать средства в приоритетные отрасли: энергетику, горную промышленность и производство.

В числе инициатив было предложено расширить безвизовый режим между странами с 90 до 180 дней.