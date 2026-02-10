Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Кыргызстан и Турция могут расширить безвиз до 180 дней

    В регионе
    • 10 февраля, 2026
    • 15:58
    Кыргызстан и Турция могут расширить безвиз до 180 дней

    Кыргызстан и Турция планируют расширить безвизовый режим с 90 до 180 дней.

    Как передает Report со ссылкой на Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана, об этом стало известно в ходе встречи спикера парламента Нурланбека Тургунбек уулу с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре.

    Стороны обсудили укрепление политического, экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества, уделив особое внимание расширению парламентского взаимодействия. Тургунбек уулу отметил необходимость продолжения диалога на уровне профильных комитетов и дружеских групп.

    Он подчеркнул, что прошлогодний визит турецкой делегации в Кыргызстан вывел парламентские связи на новый уровень и выразил уверенность, что нынешняя встреча даст импульс дальнейшему развитию сотрудничества, включая регулярные совместные мероприятия и использование международных площадок, таких как ТЮРКПА.

    Также стороны обсудили экономические связи, включая задачу по увеличению двусторонней торговли до $5 млрд, и улучшение инвестиционного климата в Кыргызстане с приглашением турецких инвесторов вкладывать средства в приоритетные отрасли: энергетику, горную промышленность и производство.

    В числе инициатив было предложено расширить безвизовый режим между странами с 90 до 180 дней.

    Кыргызстан Турция безвизовый режим Нурланбек Тургунбек уулу Нуман Куртулмуш
    Qırğızıstan və Türkiyə vizasız rejimi 180 günə qədər artıra bilər
    Ты - Король

    Последние новости

    16:22
    Фото

    В ЦБА обсуждено укрепление корпоративного управления в страховом секторе

    АПК
    16:21

    Джей Ди Вэнс: Совет мира по Газе станет новым форматом построения мира в XXI веке

    Другие страны
    16:19

    Вэнс: Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США

    Другие страны
    16:18

    В Непале погибли 12 человек при падении автобуса в реку

    Другие страны
    16:17

    Вэнс: США продолжат работу над укреплением мира между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    16:12

    Президент Кыргызстана назначил Мамасадыкова первым замглавы ГКНБ - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:58

    Кыргызстан и Турция могут расширить безвиз до 180 дней

    В регионе
    15:54

    Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду изделий из меха и кожи

    Бизнес
    15:49

    Азербайджан будет сотрудничать с Иорданией в сфере таможенного дела

    Внутренняя политика
    Лента новостей