Вэнс: Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США
- 10 февраля, 2026
- 16:19
Переговоры по Гренландии находятся на очень ранней стадии.
Как передает Report, об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс, завершая визит в Армению.
"Мы активно работаем над этим вопросом в последние несколько недель, но все довольно просто: Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки",- отметил он.
Вице-президент также подчеркнул, что некоторые союзники США недостаточно инвестировали в безопасность Арктики.
"Я считаю, что некоторые из наших союзников недоинвестировали в безопасность Арктики. И если мы собираемся вкладываться в арктическую безопасность, если мы фактически будем тратить большие средства и брать на себя ответственность за защиту этого огромного участка суши, то вполне разумно, чтобы Соединенные Штаты получили от этого определенную выгоду",- отметил он.
Вэнс подчеркнул, что переговорный процесс будет сосредоточен именно на этом аспекте в ближайшие несколько месяцев.