Вэнс: Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США

Переговоры по Гренландии находятся на очень ранней стадии.

Как передает Report, об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс, завершая визит в Армению.

"Мы активно работаем над этим вопросом в последние несколько недель, но все довольно просто: Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки",- отметил он.

Вице-президент также подчеркнул, что некоторые союзники США недостаточно инвестировали в безопасность Арктики.

"Я считаю, что некоторые из наших союзников недоинвестировали в безопасность Арктики. И если мы собираемся вкладываться в арктическую безопасность, если мы фактически будем тратить большие средства и брать на себя ответственность за защиту этого огромного участка суши, то вполне разумно, чтобы Соединенные Штаты получили от этого определенную выгоду",- отметил он.

Вэнс подчеркнул, что переговорный процесс будет сосредоточен именно на этом аспекте в ближайшие несколько месяцев.