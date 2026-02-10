Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Вэнс: Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 16:19
    Переговоры по Гренландии находятся на очень ранней стадии.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс, завершая визит в Армению.

    "Мы активно работаем над этим вопросом в последние несколько недель, но все довольно просто: Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки",- отметил он.

    Вице-президент также подчеркнул, что некоторые союзники США недостаточно инвестировали в безопасность Арктики.

    "Я считаю, что некоторые из наших союзников недоинвестировали в безопасность Арктики. И если мы собираемся вкладываться в арктическую безопасность, если мы фактически будем тратить большие средства и брать на себя ответственность за защиту этого огромного участка суши, то вполне разумно, чтобы Соединенные Штаты получили от этого определенную выгоду",- отметил он.

    Вэнс подчеркнул, что переговорный процесс будет сосредоточен именно на этом аспекте в ближайшие несколько месяцев.

