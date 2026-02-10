İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Vens: Qrenlandiya ABŞ-nin milli təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir

    • 10 fevral, 2026
    • 16:22
    Vens: Qrenlandiya ABŞ-nin milli təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir

    Qrenlandiya ilə bağlı danışıqlar ilkin mərhələdədir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Ermənistana səfərini başa vurarkən jurnalistlərə bəyan edib.

    Xəbər yenilənir

    Вэнс: Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США

    16:37

    16:37

    16:35

    16:34

    16:22

    16:19

    16:14

    16:10

    16:09

