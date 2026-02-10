Азербайджан будет сотрудничать с Иорданией в сфере таможенного дела

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 15:49
    Утверждено соглашение о сотрудничестве в сфере таможенного дела между Азербайджаном и Иорданией.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенного дела".

    Согласно документу, таможенные органы сторон в рамках своих полномочий оказывают друг другу помощь, если сочтут, что эта помощь необходима для правильного применения таможенного законодательства (в случае деятельности, которая нарушила, нарушает или может нарушить таможенное законодательство и представлять интерес для другой стороны и др.).

    Отметим, что соглашение было подписано 27 ноября 2025 года в городе Баку.

    Azərbaycan İordaniya ilə gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq edəcək
    Azerbaijan to cooperate with Jordan in customs affairs
    Лента новостей