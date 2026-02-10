Вэнс: США продолжат работу над укреплением мира между Азербайджаном и Арменией
Внешняя политика
- 10 февраля, 2026
- 16:17
США продолжат работу над укреплением мира между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Report, об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс, завершая визит в Армению.
"Мы рады продолжить путь отсюда в Азербайджан. Достижение мира - это лишь первый шаг, и мы сегодня занимаемся обеспечением этого мира", - сказал Вэнс.
По его словам, налаживание экономического взаимодействия между Азербайджаном и Арменией также способствует укреплению мира в регионе.
"Считаю, что мы заключили отличное мирное соглашение, и администрация [президента США Дональда Трампа] работает над тем, чтобы оно стало прочным", - добавил вице-президент.
Последние новости
16:26
Посол Азербайджана в Казахстане встретился с азербайджанскими студентамиНаука и образование
16:22
Фото
В ЦБА обсуждено укрепление корпоративного управления в страховом сектореАПК
16:21
Джей Ди Вэнс: Совет мира по Газе станет новым форматом построения мира в XXI векеДругие страны
16:19
Вэнс: Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности СШАДругие страны
16:18
В Непале погибли 12 человек при падении автобуса в рекуДругие страны
16:17
Вэнс: США продолжат работу над укреплением мира между Азербайджаном и АрмениейВнешняя политика
16:12
Президент Кыргызстана назначил Мамасадыкова первым замглавы ГКНБ - ОБНОВЛЕНОВ регионе
15:58
Кыргызстан и Турция могут расширить безвиз до 180 днейВ регионе
15:54