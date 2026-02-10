Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Вэнс: США продолжат работу над укреплением мира между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 16:17
    США продолжат работу над укреплением мира между Азербайджаном и Арменией.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс, завершая визит в Армению.

    "Мы рады продолжить путь отсюда в Азербайджан. Достижение мира - это лишь первый шаг, и мы сегодня занимаемся обеспечением этого мира", - сказал Вэнс.

    По его словам, налаживание экономического взаимодействия между Азербайджаном и Арменией также способствует укреплению мира в регионе.

    "Считаю, что мы заключили отличное мирное соглашение, и администрация [президента США Дональда Трампа] работает над тем, чтобы оно стало прочным", - добавил вице-президент.

