Вэнс: США продолжат работу над укреплением мира между Азербайджаном и Арменией

США продолжат работу над укреплением мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс, завершая визит в Армению.

"Мы рады продолжить путь отсюда в Азербайджан. Достижение мира - это лишь первый шаг, и мы сегодня занимаемся обеспечением этого мира", - сказал Вэнс.

По его словам, налаживание экономического взаимодействия между Азербайджаном и Арменией также способствует укреплению мира в регионе.

"Считаю, что мы заключили отличное мирное соглашение, и администрация [президента США Дональда Трампа] работает над тем, чтобы оно стало прочным", - добавил вице-президент.