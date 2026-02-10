İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Vens: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün möhkəmləndirilməsi üzərində işləməyə davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 16:19
    Vens: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün möhkəmləndirilməsi üzərində işləməyə davam edəcəyik

    ABŞ Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün möhkəmləndirilməsi üzərində işləməyə davam edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ vitse-prezidenti Cey Di Vens Ermənistana səfərini başa vurarkən jurnalistlərə açıqlama verib.

    "Biz buradan yolumuzu Azərbaycana davam etdirməkdən məmnunuq. Sülhün əldə edilməsi yalnız ilk addımdır və biz bu gün bu sülhün təmin edilməsi ilə məşğuluq", - C.Vens deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və Ermənistan arasında iqtisadi əməkdaşlığın qurulması da regionda sülhün möhkəmlənməsinə töhfə verir:

    "Hesab edirəm ki, biz əla sülh sənədi imzalamışıq və ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası onun möhkəm olması üçün çalışır".

    Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vens
    Вэнс: США продолжат работу над укреплением мира между Азербайджаном и Арменией
    JD Vance: US to continue efforts to strengthen Azerbaijan-Armenia peace

    Son xəbərlər

    16:37

    Azərbaycanda ötən il haqsız rəqabətlə bağlı 75 obyektin fəaliyyəti araşdırılıb

    Biznes
    16:37

    Japarov Qırğızıstan Təhlükəsizlik Şurasının katibini vəzifəsindən azad edib

    Region
    16:35

    ABŞ vitse-prezidenti: Qəzza üzrə Sülh Şurası XXI əsrdə sülhün yeni formatı olacaq

    Digər ölkələr
    16:34

    AIIB Bakı metrosunun genişləndirilməsi üzrə krediti təsdiqləyib

    Maliyyə
    16:22

    Vens: Qrenlandiya ABŞ-nin milli təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir

    Digər ölkələr
    16:19

    Vens: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün möhkəmləndirilməsi üzərində işləməyə davam edəcəyik

    Xarici siyasət
    16:14

    Qırğızıstan və Türkiyə vizasız rejimi 180 günə qədər artıra bilər

    Region
    16:10

    Bolqarıstanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri IGB qaz kəmərinin operatorunun rəhbəri təyin olunub

    Energetika
    16:09

    Fikrət Sideifzadə: "Gənc şahmatçılar Azərbaycan çempionatında sürpriz nəticəyə imza ata bilər"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti