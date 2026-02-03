Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 23:02
    Эрдоган обсудил с саудовским принцем ситуацию в Газе, Йемене и Восточной Африке

    Турция продолжает усилия по обеспечению устойчивого мира в Палестине и восстановлению сектора Газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом в Эр-Рияде.

    Турецкий лидер отметил необходимость активизации усилий для скорейшего разрешения кризиса в Газе.

    Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Йемене и события в Восточной Африке.

    Отметим, что Турция и Саудовская Аравия подписали четыре соглашения и приняли совместную декларацию.

    Турция Палестина Эр-Рияд Йемен Саудовская Аравия сектор Газа
    Ər-Riyadda Qəzza, Yəmən və Şərqi Afrikada müzakirə edilib
    Лента новостей