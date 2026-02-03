Эрдоган обсудил с саудовским принцем ситуацию в Газе, Йемене и Восточной Африке

Турция продолжает усилия по обеспечению устойчивого мира в Палестине и восстановлению сектора Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом в Эр-Рияде.

Турецкий лидер отметил необходимость активизации усилий для скорейшего разрешения кризиса в Газе.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Йемене и события в Восточной Африке.

Отметим, что Турция и Саудовская Аравия подписали четыре соглашения и приняли совместную декларацию.