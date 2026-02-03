Азербайджан и Израиль планируют удвоить авиасообщение на фоне роста турпотока

Количество еженедельных рейсов из израильского аэропорта Бен-Гурион в Баку планируется увеличить с 14 до 28 на фоне резкого роста интереса израильских туристов к Азербайджану.

Как передает Report со ссылкой на газету The Jerusalem Post, об этом сообщил председатель правления Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид.

По его словам, число израильских туристов, посетивших Азербайджан в прошлом году, выросло на 139% по сравнению с 2024 годом.

Издание в свою очередь отмечает, что в 2025 году они потратили на поездки в Азербайджан около 184 миллионов шекелей ($59 млн), что на 81% больше, чем годом ранее. Это самый высокий рост туристических расходов среди всех иностранных гостей Азербайджана.

Израильтяне входят в топ-10 среди прибывших в Баку иностранных туристов в 2025 году. "Столица Азербайджана остается главным центром притяжения благодаря сочетанию культурного наследия и современной инфраструктуры, а также своему расположению на берегу Каспийского моря. Темпы туризма резко возросли после открытия Азербайджаном в 2022 году первого за пределами страны офиса по туризму в Тель-Авиве", - пишет The Jerusalem Post.