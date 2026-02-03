Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Азербайджан и Израиль планируют удвоить авиасообщение на фоне роста турпотока

    Туризм
    • 03 февраля, 2026
    • 09:58
    Азербайджан и Израиль планируют удвоить авиасообщение на фоне роста турпотока

    Количество еженедельных рейсов из израильского аэропорта Бен-Гурион в Баку планируется увеличить с 14 до 28 на фоне резкого роста интереса израильских туристов к Азербайджану.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Jerusalem Post, об этом сообщил председатель правления Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид.

    По его словам, число израильских туристов, посетивших Азербайджан в прошлом году, выросло на 139% по сравнению с 2024 годом.

    Издание в свою очередь отмечает, что в 2025 году они потратили на поездки в Азербайджан около 184 миллионов шекелей ($59 млн), что на 81% больше, чем годом ранее. Это самый высокий рост туристических расходов среди всех иностранных гостей Азербайджана.

    Израильтяне входят в топ-10 среди прибывших в Баку иностранных туристов в 2025 году. "Столица Азербайджана остается главным центром притяжения благодаря сочетанию культурного наследия и современной инфраструктуры, а также своему расположению на берегу Каспийского моря. Темпы туризма резко возросли после открытия Азербайджаном в 2022 году первого за пределами страны офиса по туризму в Тель-Авиве", - пишет The Jerusalem Post.

    Израиль Азербайджан туризм авиарейс Бен-Гурион поток туристов
    Azərbaycan və İsrail turist axınının artması fonunda uçuşların sayını iki dəfə artırmaq istəyir
    Azerbaijan, Israel plan to double air traffic amid growing tourist flow
    Лента новостей