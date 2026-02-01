İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İtaliyanın xarici işlər naziri: Balkanlar Ukraynadan əvvəl Aİ-yə qoşulmalıdır

    Balkan ölkələri Avropa İttifaqına qoşulma prosesində bir sıra digər ölkələrə nisbətən prioritetə ​​malikdirlər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İtaliya Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Antonio Tayani "Corriere della Sera"ya müsahibəsində bildirib.

    "Biz Ukraynanın Aİ-yə daxil olmasını dəstəkləyirik, amma Balkanlar birinci yerdədir. Biz onlara qarşı öhdəliklər götürmüşük və onlar bizim üçün prioritetdir. 3 martda Romada "Balkanların Dostları" görüşünü keçirəcəyik. 1 apreldə Serbiyaya dəstəyimizi ifadə etmək üçün Almaniyanın xarici işlər naziri Vadeful ilə birlikdə Belqrada gedəcəyik. Biz Ukraynanın öz yolu ilə getməsinə kömək edəcəyik", - deyə o bildirib.

    Xatırladaq ki, 2022-ci ilin iyun ayında Avropa İttifaqı Ukrayna və Moldovaya üzvlüyə namizəd statusu verərək, danışıqların rəsmi olaraq başlanması üçün bir neçə ciddi şərt irəli sürmüşdü.

    Yanvarın 21-də Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç qeyd edib ki, Aİ daxilində əsas mübarizə 2027-ci ildə Ukraynanın ittifaqa qoşulması ilə bağlı olacaq.

    İtaliya Avropa İttifaqı
    Глава МИД Италии: Балканы должны вступить в ЕС раньше Украины
    Italian foreign minister: Balkans should join EU before Ukraine

