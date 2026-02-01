Глава МИД Италии: Балканы должны вступить в ЕС раньше Украины

Балканские страны имеют приоритет перед рядом других стран в процессе вступления в Евросоюз.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera.

"Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС, но прежде идут Балканы. Мы взяли на себя обязательства перед ними, и они являются для нас приоритетом. 3 марта мы проведем встречу "Друзья Балкан" в Риме. 1 апреля мы приедем в Белград с главой МИД Германии Вадефулем, чтобы выразить знак внимания Сербии. Мы поможем Украине, которой необходимо пройти свой путь", - заявил он.

Напомним, что в июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдове статус стран-кандидатов на встпуление в блок, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении.

На полях ВЭФ в Давосе 21 января президент Сербии Александр Вучич отметил, что главная борьба внутри ЕС развернется в дальнейшем вокруг возможности вступления Украины в союз в 2027 году.

Пять стран Западных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС.

Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005 г., Черногория - с 2010 г., а Сербия - с 2012 г. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.