İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Münhen Təhlükəsizlik Konfransının sədri Qərb ölkələrinə çağırış edib

    Digər ölkələr
    • 01 fevral, 2026
    • 17:08
    Münhen Təhlükəsizlik Konfransının sədri Qərb ölkələrinə çağırış edib

    Münhen Təhlükəsizlik Konfransının sədri Volfqanq İşinger Avropanın NATO-nun nüvə silahlarından çəkindirmə sistemində daha fəal iştirakına çağırıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, bunu DPA agentliyinə bildirib və qeyd edib ki, Almaniya bu məsələdə xüsusi rol oynaya bilər.

    İşinger vurğulayıb ki, Fransa və Böyük Britaniya hələ də əsasən ABŞ tərəfindən idarə olunan Şimali Atlantika Alyansının nüvə çətirinə əvvəlkindən daha böyük töhfə verə bilər:

    "Əgər buna bənzər bir şey baş verərsə, bu, ruslar, amerikalılar və çinlilər üçün Avropanın özünütəsdiq siqnalı olardı".

    Onun fikrincə, Almaniya Avropa ilə ABŞ arasında "körpü qurucusu" rolunu öz üzərinə götürə bilər və bu cür mülahizələrin "Vaşinqtonda səhv başa düşülməməsini" təmin edə bilər:

    "Çünki amerikalılar deyə bilərlər ki, "onlar indi fransızlarla əməkdaşlıq edirlər, bu da o deməkdir ki, artıq nüvə silahlarımıza çəkindirici vasitə kimi ehtiyac duymurlar". Bundan qaçmaq lazımdır".

    Ekspert qeyd edib ki, bu cür danışıqlar indi başlamalı və məxfi olmalıdır.

    Münhen Təhlükəsizlik Konfransı Almaniya ABŞ
    Глава Мюнхенской конференции призвал к усилению участия ЕС в ядерном зонтике НАТО
    Munich Conference head calls for greater EU role in NATO's nuclear deterrent

    Son xəbərlər

    18:20
    Foto

    Bakıda Gənclər Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    18:16

    Cəlilabadda balta ilə xəsarət yetirilənlərin kimliyi məlum olub, saxlanılan var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:09

    Bəzi rayonlarda güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    18:01

    Premyer Liqa: "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı dörd cavabsız qolla məğlub edib

    Futbol
    17:55
    Foto

    Naxçıvanda bir ailənin dörd üzvü yol qəzasında xəsarət alıb

    Hadisə
    17:53

    İtaliyanın xarici işlər naziri: Balkanlar Ukraynadan əvvəl Aİ-yə qoşulmalıdır

    Digər ölkələr
    17:34

    İran spikerinin rəsmisi: Aİ-nin hərbi attaşeləri dərhal İranı tərk etməlidir

    Region
    17:26
    Foto

    Xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kubokuna yekun vurulub

    Komanda
    17:08

    Münhen Təhlükəsizlik Konfransının sədri Qərb ölkələrinə çağırış edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti