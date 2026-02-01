Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Глава Мюнхенской конференции призвал к усилению участия ЕС в ядерном зонтике НАТО

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 15:56
    Глава Мюнхенской конференции призвал к усилению участия ЕС в ядерном зонтике НАТО

    Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выступил за более активное участие Европы в системе ядерного сдерживания НАТО.

    Как передает Report, об этом он заявил агентству DPA, отметив, что Германия может играть особую роль в этом вопросе.

    Ишингер подчеркнул, что Франция и Великобритания могли бы внести значительно больший вклад, чем раньше, в ядерный зонтик Североатлантического альянса, который до сих пор держится преимущественно на США. "Если бы что-то подобное произошло, это стало бы для русских, американцев и китайцев сигналом европейского самоутверждения", - заявил он.

    Германия, по мнению эксперта, могла бы взять на себя роль "строителя мостов" между Европой и США, гарантируя, что подобные соображения "не будут истолкованы превратно в Вашингтоне". "Потому что американцы могут сказать: "О, они теперь объединяются с французами, значит, наше ядерное оружие как средство сдерживания им больше не нужно", - пояснил Ишингер. Этого, по его словам, необходимо избежать.

    Эксперт отметил, что такого рода переговоры должны начаться уже сейчас и быть конфиденциальными.

    Мюнхенская конференция по безопасности НАТО ядерный зонтик Евросоюз Германия
    Munich Conference head calls for greater EU role in NATO's nuclear deterrent
    Ты - Король

    Последние новости

    16:38

    Тегеран: Военные атташе ЕС должны немедленно покинуть Иран

    В регионе
    16:21

    Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

    Индивидуальные
    16:13
    Фото

    TƏBİB: Состояние одного из пострадавших в ДТП в Агсу тяжелое - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    15:56

    Глава Мюнхенской конференции призвал к усилению участия ЕС в ядерном зонтике НАТО

    Другие страны
    15:40
    Фото
    Видео

    Поезд с российским зерном отправился в Армению со станции Баладжары

    Внешняя политика
    15:29

    Индонезия вновь разрешила использование чат-бота Grok в стране

    Другие страны
    15:15

    Стали известны подробности запрета соцсетей для детей в Турции

    В регионе
    15:01

    Вучич: США могут нанести удар по Ирану в ближайшие 48 часов

    Другие страны
    14:58

    Зеленский не исключил повторное выдвижение своей кандидатуры в президенты Украины

    Другие страны
    Лента новостей