Глава Мюнхенской конференции призвал к усилению участия ЕС в ядерном зонтике НАТО

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выступил за более активное участие Европы в системе ядерного сдерживания НАТО.

Как передает Report, об этом он заявил агентству DPA, отметив, что Германия может играть особую роль в этом вопросе.

Ишингер подчеркнул, что Франция и Великобритания могли бы внести значительно больший вклад, чем раньше, в ядерный зонтик Североатлантического альянса, который до сих пор держится преимущественно на США. "Если бы что-то подобное произошло, это стало бы для русских, американцев и китайцев сигналом европейского самоутверждения", - заявил он.

Германия, по мнению эксперта, могла бы взять на себя роль "строителя мостов" между Европой и США, гарантируя, что подобные соображения "не будут истолкованы превратно в Вашингтоне". "Потому что американцы могут сказать: "О, они теперь объединяются с французами, значит, наше ядерное оружие как средство сдерживания им больше не нужно", - пояснил Ишингер. Этого, по его словам, необходимо избежать.

Эксперт отметил, что такого рода переговоры должны начаться уже сейчас и быть конфиденциальными.