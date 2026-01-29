В Баку двое отравились угарным газом в арендованной квартире, один умер
Происшествия
- 29 января, 2026
- 09:24
В Низаминском районе Баку два человека отравились угарным газом.
Как сообщает Report, Ганбаралиев Имран Теймур оглу и Мамиев Рамазан Рафиг оглу отравились угарным газом в арендованной квартире.
Мамиев скончался на месте, а Ганбаралиев госпитализирован в Клинический медицинский центр.
По факту в прокуратуре Низаминского района ведется расследование.
