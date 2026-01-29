В Баку двое отравились угарным газом в арендованной квартире, один умер

В Низаминском районе Баку два человека отравились угарным газом.

Как сообщает Report, Ганбаралиев Имран Теймур оглу и Мамиев Рамазан Рафиг оглу отравились угарным газом в арендованной квартире.

Мамиев скончался на месте, а Ганбаралиев госпитализирован в Клинический медицинский центр.

По факту в прокуратуре Низаминского района ведется расследование.