Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку двое отравились угарным газом в арендованной квартире, один умер

    Происшествия
    • 29 января, 2026
    • 09:24
    В Баку двое отравились угарным газом в арендованной квартире, один умер

    В Низаминском районе Баку два человека отравились угарным газом.

    Как сообщает Report, Ганбаралиев Имран Теймур оглу и Мамиев Рамазан Рафиг оглу отравились угарным газом в арендованной квартире.

    Мамиев скончался на месте, а Ганбаралиев госпитализирован в Клинический медицинский центр.

    По факту в прокуратуре Низаминского района ведется расследование.

    угарный газ Баку
    Bakıda kirayə qalan iki nəfər dəm qazından zəhərlənib, biri ölüb

    Последние новости

    10:33

    ММ обсуждает новый механизм исполнения штрафов: приоритет — доходы, а не имущество

    Милли Меджлис
    10:33

    Фонд OPEC направит до $400 млн в экономику Казахстана

    В регионе
    10:31

    ЦБА назвал цели в области микрофинансирования

    Финансы
    10:27

    В Азербайджане снизят минимальный порог для МФО в сегменте долгового рынка

    Финансы
    10:19

    В Азербайджане расширяют перечень случаев обыска без решения суда

    Милли Меджлис
    10:17

    БФБ: Упрощение требований к листингу для малых эмитентов стоит на повестке дня

    Финансы
    10:10

    Центробанк: НБКО выпустили облигации на 86 млн манатов за последние 3 года

    Финансы
    10:09

    ЦБА: 62% сети филиалов НБКО находится в регионах

    Финансы
    09:50

    С платформы "Западный Чираг" добыто 251 млн баррелей нефти

    Энергетика
    Лента новостей