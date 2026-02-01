Rəfah keçid məntəqəsi açılıb
Digər ölkələr
- 01 fevral, 2026
- 12:20
Misir ilə Qəzza zolağı arasındakı sərhəddə yerləşən Rəfah keçid məntəqəsi fəaliyyətini bərpa edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, onlarla Misir Qızıl Aypara təcili yardım maşını Qəzzadan xəstə və yaralıları anklavdan kənara daşımaq üçün keçid məntəqəsinə daxil olub.
Qəzzada atəşkəs razılaşmasının ikinci mərhələsinin həyata keçirilməsi üçün Rəfah keçid məntəqəsinin hər iki istiqamətdə açılması məcburi şərt hesab olunub. Keçid məntəqəsi təxminən bir ildir bağlı olub və bu müddət ərzində Misirdən Qəzza sakinləri üçün nəzərdə tutulan bütün humanitar yardımlar İsraillə sərhəddə yerləşən digər keçid məntəqələrinə yönləndirilib.
Son xəbərlər
13:37
NYT: Donbassdakı güzəştlər Rusiyanı dayandırmayacaqDigər ölkələr
13:21
Yollarda görünüş 500 metrədək məhdudlaşacaqEkologiya
13:00
Fransa klubunun futbolçusu "Yuventus"a keçirFutbol
12:57
Video
Antalyada sərnişin avtobusu dərəyə aşıb, səkkiz nəfər ölüb, 26-sı yaralanıbRegion
12:39
Trampın İraq üzrə xüsusi nümayəndəsi vəzifəsindən ayrılıbDigər ölkələr
12:20
Rəfah keçid məntəqəsi açılıbDigər ölkələr
12:11
Külək güclənəcək, bəzi yerlərdə qar yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:01
İran Avropa ölkələrinin ordularını terror təşkilatlarının siyahısına daxil edibRegion
12:01