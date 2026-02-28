ABŞ İsrailin İrana zərbələrində iştirak edir - YENİLƏNİB
Digər ölkələr
- 28 fevral, 2026
- 10:58
ABŞ İsrailin İrana endirdiyi zərbələrdə iştirak edir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə AP agentliyi amerikalı rəsmilərə istinadən xəbər verir.
İsrail İrana qabaqlayıcı zərbə endirib.
"Report" "Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bunu İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats bəyan edib.
Onun sözlərinə görə, ölkənin bütün ərazisində dərhal fövqəladə vəziyyət elan edilib.
"İsrail Dövləti ölkəyə qarşı təhdidləri aradan qaldırmaq üçün İrana qabaqlayıcı zərbə endirib", - nazir bildirib.
İsrailin bütün ərazisində sirenlər işə düşüb, İsrail Müdafiə Ordusunun arxa cəbhə komandanlığı mülki əhalini sığınacaqlara yaxın olmağa çağırır.
