Netanyahu: Xameneinin həlak olması ehtimalı yüksəkdir

    • 28 fevral, 2026
    • 23:18
    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu İranın ali dini liderinin həlak olma ehtimalının artdığını qeyd edib.

    "Report" xəbər verir ki, "Ynet" portalı ondan sitat gətirib

    "Xameneyinin artıq sağ olmadığına dair əlamətlər artır", – Netanyahu bildirib.

    Xamenei Benyamin Netanyahu həlak
    Нетаньяху: Велика вероятность, что Хаменеи погиб

    23:41

    Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin oğlu və gəlini həlak olub

    Digər ölkələr
    23:26

    Şamaxıda zəlzələ baş verib

    Hadisə
    23:24

    Ərdoğan ABŞ və İsrailin İrana hücumu ilə yanaşı, Tehranın körfəz ölkələrinə zərbələrini də pisləyib

    Region
    23:19

    Kallas İrana görə Aİ Xarici İşlər Şurasının iclasını çağırır

    Digər ölkələr
    23:18

    Digər ölkələr
    23:15

    Budanov Ukrayna ilə bağlı danışıqların müsbət nəticələnəcəyinə ümid etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    22:59

    İsrail ordusu İsfahana hücum edəcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:58

    Əraqçi: Danışıqlar aparılan vaxt ABŞ-nin İrana niyə hücum etdiyini anlamıram

    Region
    22:55

    KİV: Xamenei hərbi əməliyyatlara rəhbərlik edir

    Region
