Netanyahu: Xameneinin həlak olması ehtimalı yüksəkdir
Digər ölkələr
- 28 fevral, 2026
- 23:18
İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu İranın ali dini liderinin həlak olma ehtimalının artdığını qeyd edib.
"Report" xəbər verir ki, "Ynet" portalı ondan sitat gətirib
"Xameneyinin artıq sağ olmadığına dair əlamətlər artır", – Netanyahu bildirib.
Son xəbərlər
23:41
Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin oğlu və gəlini həlak olubDigər ölkələr
23:26
Şamaxıda zəlzələ baş veribHadisə
23:24
Ərdoğan ABŞ və İsrailin İrana hücumu ilə yanaşı, Tehranın körfəz ölkələrinə zərbələrini də pisləyibRegion
23:19
Kallas İrana görə Aİ Xarici İşlər Şurasının iclasını çağırırDigər ölkələr
23:18
Netanyahu: Xameneinin həlak olması ehtimalı yüksəkdirDigər ölkələr
23:15
Budanov Ukrayna ilə bağlı danışıqların müsbət nəticələnəcəyinə ümid etdiyini bildiribDigər ölkələr
22:59
İsrail ordusu İsfahana hücum edəcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
22:58
Əraqçi: Danışıqlar aparılan vaxt ABŞ-nin İrana niyə hücum etdiyini anlamıramRegion
22:55