Bakıdan yola düşən avtobus Naxçıvana çatıb
Daxili siyasət
- 01 mart, 2026
- 01:45
Xəbər verildiyi kimi, Yaxın Şərqdə baş verən son hadisələr fonunda təhlükəsizlik məqsədilə İran İslam Respublikası ərazisindən həyata keçirilən Bakı–Naxçıvan–Bakı avtobus reyslərinin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılmışdı.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, dünən səhər saat 09:00-da Bakıdan yola düşən avtobus reysi artıq Naxçıvan Avtovağzalına çatıb.
Məlumata görə, reys təhlükəsizlik qaydalarına uyğun şəkildə həyata keçirilib. Sərnişinlərin mənzil başına təhlükəsiz çatdırılması təmin olunub.
Qeyd edək ki, marşrutun fəaliyyəti ilə bağlı əlavə məlumat veriləcəyi gözlənilir.
Son xəbərlər
02:50
Qazaxıstan vətəndaşlarını İranı Azərbaycan vasitəsilə tərk etməyə çağırıbRegion
02:29
Ərdoğan Trampdan sonra BƏƏ və Qətər liderləri ilə körfəz ölkələrindəki vəziyyəti müzakirə edib - YENİLƏNİBRegion
02:25
İsraildə İranın zərbələri nəticəsində ilk ölüm faktı qeydə alınıbDigər ölkələr
02:19
Tokayev bir sıra Fars körfəzi ölkələrinin liderlərinə həmrəylik məktubları göndəribRegion
02:06
Tramp Xameneinin ölümünü rəsmən təsdiqləyib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
01:51
BMT Baş katibi ABŞ və İsrailin İrana hücumlarını qınayıbDigər ölkələr
01:45
Foto
Bakıdan yola düşən avtobus Naxçıvana çatıbDaxili siyasət
01:03
Tramp: Endirilən zərbələr nəticəsində İran rəhbərliyinin bir çox üzvü həlak olubDigər ölkələr
00:50