Выехавший из Баку автобус прибыл в Нахчыван
Внутренняя политика
- 01 марта, 2026
- 02:01
Автобусные рейсы Баку–Нахчыван–Баку, осуществлявшиеся через территорию Ирана, как сообщалось ранее, на фоне последних событий на Ближнем Востоке были временно приостановлены.
Как сообщает местное бюро Report, рейс, отправившийся вчера утром в 09:00 из Баку, уже прибыл на Нахчыванский автовокзал.
Согласно информации, пассажиры были безопасно доставлены к месту назначения.
Позднее, как ожидается, будет представлена дополнительная информаци относительно выполнения упомянутых автобусных рейсов.
