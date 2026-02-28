Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Нетаньяху: Велика вероятность, что Хаменеи погиб

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 23:13
    Нетаньяху: Велика вероятность, что Хаменеи погиб

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что вероятность гибели верховного лидера аятоллы Ирана Али Хаменеи растет.

    Как передает Report, его цитирует Ynet.

    "Растут признаки того, что Хаменеи уже нет в живых", - отметил Нетаньяху.

    Он допустил, что верховный лидер погиб в ходу утренних ударов США и Израиля по его резиденции.

    Биньямин Нетаньяху Израиль Удары по Ирану Али Хаменеи
    Netanyahu: Xameneinin həlak olması ehtimalı yüksəkdir

    Последние новости

    23:48

    В Шамахы произошло землетрясение

    Происшествия
    23:46

    Трамп рассказал о вариантах США по выходу из конфликта с Ираном

    Другие страны
    23:45

    Эрдоган осудил атаки США и Израиля на Иран, а также удары Тегерана по странам региона

    В регионе
    23:31

    В мэрии Тегерана заявили о гибели сына и невестки верховного лидера Ирана

    Другие страны
    23:30

    Арагчи не понимает, почему США напали на Иран, когда стороны вели переговоры

    В регионе
    23:13

    Нетаньяху: Велика вероятность, что Хаменеи погиб

    Другие страны
    23:06
    Фото

    На погранпункте "Астара" приняты меры на фоне эвакуации граждан Азербайджана из Ирана

    Внутренняя политика
    22:52

    Эвакуированный из Ирана азербайджанец: На иранской стороне ППП мало граждан Азербайджана

    Внутренняя политика
    22:51

    Каллас созывает заседание Совета по иностранным делам ЕС в связи с ситуацией в Иране

    Другие страны
    Лента новостей