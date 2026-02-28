Нетаньяху: Велика вероятность, что Хаменеи погиб
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 23:13
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что вероятность гибели верховного лидера аятоллы Ирана Али Хаменеи растет.
Как передает Report, его цитирует Ynet.
"Растут признаки того, что Хаменеи уже нет в живых", - отметил Нетаньяху.
Он допустил, что верховный лидер погиб в ходу утренних ударов США и Израиля по его резиденции.
