США не будут продлевать разрешение на продажу иранской нефти

США не будут продлевать действующее разрешение на реализацию иранской нефти после 19 апреля.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского Минфина.

"Временное разрешение на реализацию иранской нефти, которая уже находилась в море, прекращает свое действие через несколько дней и продлеваться не будет", - говорится в тексте, опубликованном в Х.

Прекращение действия данного исключения, введенного в марте, произойдет на фоне проводимой американскими вооруженными силами блокады иранских портов в Ормузском проливе.

Помимо этого, Минфин США опубликовал предостережение для банковских учреждений, содействующих иранской стороне.

"Финансовые учреждения должны принять к сведению, что ведомство задействует полный арсенал имеющихся инструментов и полномочий и готово налагать вторичные санкции на иностранные финансовые организации, которые продолжают содействовать деятельности Ирана", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что разрешение на продажу нефти было выдано Минфином США 21 марта.

США и Израиль 28 февраля начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.