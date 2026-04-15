США не будут продлевать разрешение на продажу иранской нефти
- 15 апреля, 2026
- 00:28
США не будут продлевать действующее разрешение на реализацию иранской нефти после 19 апреля.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского Минфина.
"Временное разрешение на реализацию иранской нефти, которая уже находилась в море, прекращает свое действие через несколько дней и продлеваться не будет", - говорится в тексте, опубликованном в Х.
Прекращение действия данного исключения, введенного в марте, произойдет на фоне проводимой американскими вооруженными силами блокады иранских портов в Ормузском проливе.
Помимо этого, Минфин США опубликовал предостережение для банковских учреждений, содействующих иранской стороне.
"Финансовые учреждения должны принять к сведению, что ведомство задействует полный арсенал имеющихся инструментов и полномочий и готово налагать вторичные санкции на иностранные финансовые организации, которые продолжают содействовать деятельности Ирана", - подчеркивается в заявлении.
Напомним, что разрешение на продажу нефти было выдано Минфином США 21 марта.
США и Израиль 28 февраля начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.
11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.