Вэнс: США предлагают Ирану интеграцию в мировую экономику за отказ от ЯО

Американская сторона предлагает Ирану шанс "стать частью глобальной экономики" в обмен на безоговорочный отказ от разработки ядерного оружия (ЯО).

Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на форуме в Университете штата Джорджия.

"Именно такой обмен он предлагает [Ирану], - сказал Вэнс, говоря о главе Белого дома Дональде Трампе. - Мы намерены продолжать переговоры и добиваться реализации этого плана, поскольку это стало бы прекрасным результатом для мира, для нашего государства, для всех. Поэтому я приложу все усилия для того, чтобы это стало реальностью".

По словам Вэнса, Вашингтон намерен продолжать переговорный процесс с Тегераном и полагает, что иранская сторона заинтересована в достижении договоренности.

"Эту проблему невозможно урегулировать в одночасье. Однако да, я полагаю, что наши собеседники за столом переговоров стремятся к заключению соглашения. И мне известно, что президент Соединенных Штатов поручил нам вести диалог добросовестно. Именно так мы и поступали. Именно так мы и намерены действовать впредь", - заявил Вэнс.

При этом вице-президент США считает, что на переговорах с Ираном в Пакистане был достигнут "значительный прогресс".

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.