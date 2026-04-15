    15 апреля, 2026
    • 03:38
    Вэнс: США предлагают Ирану интеграцию в мировую экономику за отказ от ЯО

    Американская сторона предлагает Ирану шанс "стать частью глобальной экономики" в обмен на безоговорочный отказ от разработки ядерного оружия (ЯО).

    Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на форуме в Университете штата Джорджия.

    "Именно такой обмен он предлагает [Ирану], - сказал Вэнс, говоря о главе Белого дома Дональде Трампе. - Мы намерены продолжать переговоры и добиваться реализации этого плана, поскольку это стало бы прекрасным результатом для мира, для нашего государства, для всех. Поэтому я приложу все усилия для того, чтобы это стало реальностью".

    По словам Вэнса, Вашингтон намерен продолжать переговорный процесс с Тегераном и полагает, что иранская сторона заинтересована в достижении договоренности.

    "Эту проблему невозможно урегулировать в одночасье. Однако да, я полагаю, что наши собеседники за столом переговоров стремятся к заключению соглашения. И мне известно, что президент Соединенных Штатов поручил нам вести диалог добросовестно. Именно так мы и поступали. Именно так мы и намерены действовать впредь", - заявил Вэнс.

    При этом вице-президент США считает, что на переговорах с Ираном в Пакистане был достигнут "значительный прогресс".

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.

    Джей Ди Вэнс Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном
    Vens: ABŞ İrana nüvə silahından imtina müqabilində dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya təklif edir

    05:52

    Минобороны Великобритании обязали сэкономить £3,5 млрд в текущем году

    Другие страны
    05:14

    ВС США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    04:45

    Япония выделит странам ASEAN на закупку нефти $10 млрд

    Другие страны
    04:07

    CNN: Половина иранских ракет уцелела после американо-израильских ударов

    В регионе
    03:38

    Вэнс: США предлагают Ирану интеграцию в мировую экономику за отказ от ЯО

    Другие страны
    03:20

    Азербайджан на сессии Исполнительного совета призвал к усилению эффективности ЮНЕСКО

    Внешняя политика
    02:55

    WSJ: Европа планирует "операцию" в Ормузском проливе без США

    Другие страны
    02:13

    Fox News: Трамп заявил, что операция против Ирана завершилась

    Другие страны
    01:44

    Арагчи: Иран позитивно отреагировал на усилия по прекращению войны на Ближнем Востоке

    В регионе
    Лента новостей