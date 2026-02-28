Офис Хаменеи в Тегеране подвергся нападению - ОБНОВЛЕНО
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 11:03
В субботу в центре Тегерана произошло нападение на офис Верховного лидера Ирана, главную резиденцию Али Хаменеи.
Как передает Report, об этом сообщает Iran International.
Исход нападения пока неясен.
В Тегеране слышны взрывы, виден густой дым.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.
Другие подробности не приводятся.
Последние новости
11:03
Офис Хаменеи в Тегеране подвергся нападению - ОБНОВЛЕНОВ регионе
10:56
Видео
США участвуют в ударах Израиля по Ирану - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:53
Азербайджанская нефть подешевелаЭнергетика
10:42
Выплаты на рынке обязательного страхования в Азербайджане выросли на 16,3%Финансы
10:30
МВД напомнило о правилах защиты от телефонных и интернет-мошенниковВнутренняя политика
10:11
В России пять человек погибли при пожаре в частном жилом домеВ регионе
10:04
В Азербайджане минувшим днем обнаружено 19 единиц оружияПроисшествия
09:50
Выплаты по non-life страхованию в Азербайджане выросли более чем на 16%Финансы
09:46