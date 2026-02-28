Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Офис Хаменеи в Тегеране подвергся нападению - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 11:03
    В субботу в центре Тегерана произошло нападение на офис Верховного лидера Ирана, главную резиденцию Али Хаменеи.

    Как передает Report, об этом сообщает Iran International.

    Исход нападения пока неясен.

    В Тегеране слышны взрывы, виден густой дым.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

    Другие подробности не приводятся.

    Тегеран взрывы
    KİV: Tehranda partlayış səsləri eşidilir
    Explosions heard in Tehran

