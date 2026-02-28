Трамп допустил гибель американских военнослужащих в ходе операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп допускает, что в ходе военной операции против Ирана могут погибнуть американские военнослужащие.

Как сообщает Report, об этом сказал он в субботу в видеообращении в связи с началом операции в Иране.

"Жизни отважных американских героев могут быть потеряны, и у нас могут быть потери. Это часто случается на войне", - отметил Трамп.

"Но мы делаем это не ради настоящего. Мы делаем это ради будущего", - добавил Трамп.

"Молимся за каждого военнослужащего, который бескорыстно рискует своей жизнью, чтобы гарантировать, что американцам и их детям никогда не будет угрожать Иран, вооруженный ядерным оружием", - сказал президент США.