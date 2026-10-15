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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Три человека погибли при сильных ливнях в Стамбуле

    В регионе
    • 15 октября, 2026
    • 15:31
    Три человека погибли при сильных ливнях в Стамбуле

    В результате непрерывных ливней в Стамбуле погибли три человека, еще четверо числятся пропавшими без вести.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

    Ливни вызвали наводнения не только в Стамбуле, но и в ряде других провинций Турции.

    По словам министра внутренних дел Мустафы Чифтчи, выступившего перед журналистами в Анкаре, в Стамбуле было эвакуировано в общей сложности 2 727 человек, а к спасательным работам привлечено более 46 тыс. сотрудников, 2 288 транспортных средств и 14 лодок.

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    Three people killed in heavy rainfall in Istanbul
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