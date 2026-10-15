Три человека погибли при сильных ливнях в Стамбуле
В регионе
- 15 октября, 2026
- 15:31
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В результате непрерывных ливней в Стамбуле погибли три человека, еще четверо числятся пропавшими без вести.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.
Ливни вызвали наводнения не только в Стамбуле, но и в ряде других провинций Турции.
По словам министра внутренних дел Мустафы Чифтчи, выступившего перед журналистами в Анкаре, в Стамбуле было эвакуировано в общей сложности 2 727 человек, а к спасательным работам привлечено более 46 тыс. сотрудников, 2 288 транспортных средств и 14 лодок.
İstanbulda aramsız yağışlar nəticəsində ölənlərin sayı 3-ə çatıb - yenilənib
Three people killed in heavy rainfall in Istanbul
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