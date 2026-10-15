Египет призвал развивать роль СВМДА как площадки для диалога в Азии

Египет рассчитывает, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) продолжит развивать свою роль в качестве инклюзивной площадки для диалога и консультаций между азиатскими государствами.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Египта Мухаммед Абу Бакр на VII Саммите СВМДА в Баку.

"Укрепление стабильности не ограничивается политической сферой и вопросами безопасности, но также предполагает расширение экономического сотрудничества и взаимодействия в области развития, что является одним из ключевых факторов обеспечения устойчивой стабильности", - отметил он.

По его словам, Египет придает особое значение укреплению партнерства между Азией и Африкой, опираясь на исторические связи между двумя континентами и значительный потенциал для экономической и инвестиционной интеграции.

Мухаммед Абу Бакр также подтвердил приверженность Египта сотрудничеству со всеми государствами - участниками СВМДА в целях поддержки институционального развития Совещания, повышения его эффективности и практической реализации его принципов и целей.

Он подчеркнул, что эти усилия будут способствовать укреплению доверия, сдерживанию напряженности и формированию культуры диалога и сотрудничества.