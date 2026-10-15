Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Египет призвал развивать роль СВМДА как площадки для диалога в Азии

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 15:30
    Египет призвал развивать роль СВМДА как площадки для диалога в Азии

    Египет рассчитывает, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) продолжит развивать свою роль в качестве инклюзивной площадки для диалога и консультаций между азиатскими государствами.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Египта Мухаммед Абу Бакр на VII Саммите СВМДА в Баку.

    "Укрепление стабильности не ограничивается политической сферой и вопросами безопасности, но также предполагает расширение экономического сотрудничества и взаимодействия в области развития, что является одним из ключевых факторов обеспечения устойчивой стабильности", - отметил он.

    По его словам, Египет придает особое значение укреплению партнерства между Азией и Африкой, опираясь на исторические связи между двумя континентами и значительный потенциал для экономической и инвестиционной интеграции.

    Мухаммед Абу Бакр также подтвердил приверженность Египта сотрудничеству со всеми государствами - участниками СВМДА в целях поддержки институционального развития Совещания, повышения его эффективности и практической реализации его принципов и целей.

    Он подчеркнул, что эти усилия будут способствовать укреплению доверия, сдерживанию напряженности и формированию культуры диалога и сотрудничества.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Мухаммед Абу Бакр Египет
    Misir AQEM-in Asiyada dialoq platforması kimi rolunun inkişaf etdirilməsinə çağırıb
    Egypt highlights CICA's role in dialogue, calls for stronger Asia-Africa partnership
    44 - Tezliklə
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