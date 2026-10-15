İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Misir AQEM-in Asiyada dialoq platforması kimi rolunun inkişaf etdirilməsinə çağırıb

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 15:39
    Misir AQEM-in Asiyada dialoq platforması kimi rolunun inkişaf etdirilməsinə çağırıb

    Misir Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) Asiya dövlətləri arasında dialoq və məsləhətləşmələr üçün inklüziv platforma kimi rolunu inkişaf etdirəcəyinə ümid edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Misirin xarici işlər nazirinin müavini Məhəmməd Əbu Bəkr Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII Zirvə Toplantısında deyib.

    "Sabitliyin möhkəmləndirilməsi yalnız siyasi sahə və təhlükəsizlik məsələləri ilə məhdudlaşmır, həm də iqtisadi əməkdaşlığın və inkişaf sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətin genişləndirilməsini nəzərdə tutur ki, bu da dayanıqlı sabitliyin təmin edilməsinin əsas amillərindən biridir", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Asiya və Afrika arasında tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verən Misir iki qitə arasındakı tarixi əlaqələrə, habelə iqtisadi və investisiya inteqrasiyası üçün əhəmiyyətli potensiala əsaslanır.

    Məhəmməd Əbu Bəkr həmçinin AQEM-in institusional inkişafına dəstək verilməsi, onun səmərəliliyini artırılması, prinsip və məqsədlərinin praktiki olaraq həyata keçirilməsi məqsədilə Misirin müşavirənin iştirakçısı olan bütün dövlətlərlə əməkdaşlığa sadiqliyini təsdiqləyib.

    O vurğulayıb ki, bu səylər etimadın möhkəmləndirilməsinə, gərginliyin qarşısının alınmasına, eləcə də dialoq və əməkdaşlıq mədəniyyətinin formalaşmasına töhfə verəcək.

    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    Египет призвал развивать роль СВМДА как площадки для диалога в Азии
    Egypt highlights CICA's role in dialogue, calls for stronger Asia-Africa partnership
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