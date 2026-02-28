ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в сторону Израиля
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 12:21
Иран запустил ракеты в сторону Израиля.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которое опубликовано в официальном телеграм-канале.
"Недавно силами обороны Израиля были зафиксированы запуски ракет с территории Ирана в сторону государства Израиль. Оборонительные системы задействованы для перехвата угрозы", - говорится в заявлении.
По данным, израильские военные готовятся отразить удары.
