ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Иран запустил ракеты в сторону Израиля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которое опубликовано в официальном телеграм-канале.

"Недавно силами обороны Израиля были зафиксированы запуски ракет с территории Ирана в сторону государства Израиль. Оборонительные системы задействованы для перехвата угрозы", - говорится в заявлении.

По данным, израильские военные готовятся отразить удары.