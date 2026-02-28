ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией удары по Ирану
    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 12:21
    Иран запустил ракеты в сторону Израиля.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которое опубликовано в официальном телеграм-канале.

    "Недавно силами обороны Израиля были зафиксированы запуски ракет с территории Ирана в сторону государства Израиль. Оборонительные системы задействованы для перехвата угрозы", - говорится в заявлении.

    По данным, израильские военные готовятся отразить удары.

    İran İsrail istiqamətində raketlər buraxıb
    Iran fires missiles toward Israel

