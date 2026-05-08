    В Астрахани отметили 103-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

    В Астраханской области России прошел ряд мероприятий по случаю 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, в мероприятиях по приглашению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина приняли участие глава исполнительной власти Абшеронского района Абдин Фарзалиев, депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев и председатель Абшеронской районной организации Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Аббас Алиев.

    7 мая делегация посетила школу №11 имени Гейдара Алиева и возложила цветы к бюсту великого лидера.

    Позже состоялась встреча с министром внешних связей Астраханской области Владимиром Головковым и представителями Астраханского регионального отделения Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) и диаспоры, а также с представителями правительства Астраханской области.

    На встречах обсуждена победа Азербайджана в Отечественной войне, развитие страны и восстановительные работы в Карабахе, развитие азербайджано-российских отношений, совместные социальные проекты и перспективы сотрудничества.

    В рамках мероприятий делегация также посетила памятник великому лидеру на сквере Гейдара Алиева в Астрахани, возложила к нему цветы и приняла участие в посадке деревьев. Также они посетили "Братскую могилу" и мемориал "Вечный огонь", воздвигнутый в память о погибших во Второй мировой войне.

    Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü Həştərxanda qeyd edilib

