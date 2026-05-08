Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Михаил Гусман: Гейдар Алиев был спасителем Азербайджана

    Внешняя политика
    • 08 мая, 2026
    • 18:35
    Михаил Гусман: Гейдар Алиев был спасителем Азербайджана

    Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в сохранении государственности Азербайджана в один из самых сложных периодов его истории.

    Как передает Report, об этом заявил российский журналист-международник, профессор Михаил Гусман на вечере, посвященном 103-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

    Журналист особо подчеркнул, что Гейдар Алиев посвятил всю свою жизнь Азербайджану. "Он каждый день работал, фактически на износ, понимая всю ответственность перед страной", - отметил Гусман.

    Гусман также отметил высокий уровень владения русским языком у Гейдара Алиева, подчеркнув его чувство слова и умение точно формулировать мысли.

    Он добавил, что именно Гейдар Алиев в сложный исторический период для страны объединил азербайджанское общество и сохранил государственность страны.

    "Я не знаю другого человека, который смог бы собрать и воссоздать страну, которая фактически распадалась. Он был спасителем Азербайджана", - заявил он.

    Отметим, что Русская община Азербайджана организовала вечер, посвященный 103-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В рамках мероприятия состоялся показ документального фильма "Сердце лидера", автором которого является Михаил Гусман.

    Mikhail Gusman: Heydar Aliyev was the savior of Azerbaijan

    Последние новости

    18:35

    Михаил Гусман: Гейдар Алиев был спасителем Азербайджана

    Внешняя политика
    18:25

    Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили события в регионе

    Другие страны
    18:19

    Багаи: Иран все еще обдумывает ответ на предложение США

    Другие страны
    18:16
    Фото

    В Астрахани отметили 103-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    18:13

    В России вновь не могут смириться с победой Азербайджана в Карабахе

    Внешняя политика
    18:05

    Азербайджан отправит в Армению очередную партию дизтоплива

    Бизнес
    18:04

    Найдено тело одного из моряков с атакованного США на иранского судна - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:00
    Фото

    В Министерстве обороны состоялся тренинг с участием представителей медиа

    Армия
    17:58

    В германском Зинциге освобождены двое заложников, захваченных неизвестными - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей