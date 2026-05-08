В России вновь не могут смириться с победой Азербайджана в Карабахе

6 мая мы стали свидетелями очередной провокации в эфире российского государственного СМИ, нацеленной против нашей страны. В программе "Время покажет" на Первом канале была продемонстрирована искаженная карта Азербайджанской Республики с отдельно выделенным т. н. "Нагорным Карабахом" - административной единицей, упраздненной уже пять лет назад и тесно ассоциирующейся с многолетним периодом вопиющей исторической несправедливости и оккупации азербайджанских территорий.

МИД Азербайджана уже выступил по этому вопросу в жесткой форме - мягких формулировок на случаи проявления неуважения к территориальной целостности страны в азербайджанском дипломатическом лексиконе не предусмотрено. Баку потребовал от Москвы официальных разъяснений, а также принятия необходимых мер для недопущения подобных инцидентов в будущем.

"Демонстрация 6 мая в программе "Время покажет" российского государственного Первого канала искаженной карты Азербайджанской Республики, где указан т. н. "Нагорный Карабах", является серьезной провокацией и недопустимой политической манипуляцией", - говорится в заявлении ведомства.

"Тиражирование устаревших, ложных и поощряющих сепаратизм нарративов на государственном телеканале России противоречит духу азербайджано-российских отношений, а также принципам взаимного уважения и добрососедства, в том числе с учетом неоднократных заявлений российской стороны о несомненном уважении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана", - подчеркивается в заявлении.

Примечательно, что на всех политических уровнях, включая высшее руководство, Россия безоговорочно признает территориальную целостность Азербайджана. Однако складывается впечатление, что либо эта позиция не является искренней, либо не все в российском политическом истеблишменте руководствуются официальным курсом. Мы неоднократно становились свидетелями заявлений депутатов, партийных и общественных деятелей, ставящих под сомнение результаты Второй Карабахской войны и пытающихся на риторическом уровне создать иллюзорную возможность "отката ситуации" к статусу-кво, существовавшему до сентября 2020 года.

Более того, даже в период 2020–2023 годов на территории, где были размещены российские миротворцы, при их же участии периодически проводились мероприятия, направленные на недопущение полноценного контроля Азербайджана над Карабахом. Среди них - празднества с сепаратистской символикой, открытие памятников армянским террористам, попытки установить на подконтрольной РМК территории режим Рубена Варданяна и прочее.

Но это уже история. Несмотря на колоссальное давление международного сообщества, Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева, мастерски совмещая дипломатические и военные меры, обеспечил окончательное восстановление суверенитета над Карабахом и Восточным Зангезуром. Установившийся при участии США и лично Дональда Трампа в августе прошлого года де-факто мир между Азербайджаном и Арменией уже стал данностью и широко приветствуется мировым сообществом. Сейчас мы наблюдаем первые шаги в направлении торгового взаимодействия; между двумя народами налаживаются контакты по линии гражданского общества в рамках инициативы "Мост мира".

В такой период появление искаженной карты Азербайджана в эфире государственного телеканала России сложно списать на простую техническую ошибку. Вероятно, определенные представители московских политических элит пытаются использовать уже многократно битую "карабахскую карту" в своих целях. Возможно, определенную роль здесь играет и активная фаза парламентских выборов в Армении, где основными конкурентами партии премьер-министра Никола Пашиняна выступают как раз пророссийские силы во главе с Самвелом Карапетяном и Робертом Кочаряном.

Пророссийская оппозиция Армении активно использует реваншистские тезисы, выступая против мирной повестки в регионе и обвиняя Пашиняна в пораженческой политике. И в Кремле не особо скрывают, что делают ставку именно на эти политические силы.

Если в Москве полагают, что обеспечение собственных политических интересов в Армении возможно за счет интересов Азербайджана или что подобные попытки останутся незамеченными в Баку, то они глубоко ошибаются. Демонстрация в эфире карты с "Нагорным Карабахом" в корне противоречит Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Более того, совсем недавно отношения между Баку и Москвой вышли из непростого положения, вызванного инцидентом со сбитием самолета AZAL над Грозным. В этой ситуации подобная провокация Первого канала, какими бы целями ни руководствовались заказчики, явно не способствует восстановлению атмосферы доверия между сторонами.

Не исключено, что в Москве решили таким образом выразить недовольство отсутствием президента Азербайджана на параде 9 мая. Однако, как видно из опубликованного списка гостей, на парад в Москву приедут фактически только лидеры непризнанных в мире сепаратистских образований. Уж не им ли старался угодить Первый канал?

А для того чтобы отдать дань уважения памяти более чем 300 тысяч сыновей и дочерей азербайджанского народа, погибших в борьбе против фашистской чумы, ехать в Москву необязательно. Каждый год во многих уголках нашей страны проводятся памятные мероприятия и встречи с ветеранами Второй мировой войны, в том числе и на самом высоком государственном уровне.

Каковы бы ни были мотивы заказчиков и исполнителей данного выпада Первого канала против Азербайджана, в вопросе обеспечения своих национальных интересов и суверенитета Баку не отступит ни на миллиметр.