    Region
    28 fevral, 2026
    11:05
    Xameneinin Tehrandakı ofisinə hücum edilib - YENİLƏNİB

    Şənbə günü Tehranın mərkəzində İranın ali lideri Əli Xameneinin əsas iqamətgahı hücuma məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Iran International" məlumat yayıb.

    Hücumun nəticəsi hələlik məlum deyil.

    İranın paytaxtı Tehranda partlayış səsləri eşidilir, qatı tüstü dumanı müşahidə olunur.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Tasnim" agentliyi xəbər verir.

    Digər təfərrüatlar açıqlanmır.

    Bütün Xəbər Lenti