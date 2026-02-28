Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией удары по Ирану
    Трамп: Намерены уничтожить ракетные мощности и флот Ирана

    • 28 февраля, 2026
    • 12:00
    Трамп: Намерены уничтожить ракетные мощности и флот Ирана

    В Иране не должно быть ядерного оружия, ракетная промышленность и флот этой страны будут уничтожены.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

    По его словам, Иран является государством - "спонсором терроризма номер один в мире и совсем недавно убил собственных граждан во время протестов".

    "Политика Соединенных Штатов, в том числе моей администрации, всегда заключалась в том, что этот (...) режим никогда не сможет обладать ядерным оружием. Повторяю: у них никогда не будет ядерного оружия. Именно поэтому в ходе операции в июне прошлого года мы уничтожили ядерную программу режима в Фордо, Натанзе и Исфахане", - сказал он.

    Президент Трамп также подчеркнул, что США уничтожит ракетные мощности и иранский военно-морской флот: "Мы добьемся того, чтобы поддерживаемые ими террористические структуры больше не могли дестабилизировать регион, нападать на наши силы и использовать самодельные взрывные устройства против военных и мирных граждан".

    Американский лидер отметил, что на протяжении 47 лет иранский режим скандировал "Смерть Америке" и вел бесконечную кампанию кровопролития и массовых убийств, направленную против США, военных и невинных людей во многих странах.

