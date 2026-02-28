Азербайджан призывает своих граждан воздержаться от поездок в Израиль

В связи с напряженной ситуацией в регионе вокруг Ирана гражданам Азербайджана рекомендуется воздержаться от поездок в Израиль.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, находящимся в Израиле азербайджанцам советуют внимательно следить за ситуацией с безопасностью, соблюдать указания и рекомендации местных властей, избегать мест массового скопления людей и усиливать меры личной безопасности.

В случае чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется обращаться в Посольство Азербайджана в Израиле по следующим контактам:

[email protected]

+972 54 539 77 88