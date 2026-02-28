Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией удары по Ирану
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией удары по Ирану

    МИД Азербайджана призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран

    Другие
    • 28 февраля, 2026
    • 11:52
    МИД Азербайджана призвал граждан страны воздержаться от поездок в Иран

    В связи с обострением ситуации в сфере безопасности в Исламской Республике Иран гражданам Азербайджана рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, гражданам, находящимся в Иране, советуют покинуть страну через территорию Азербайджана или Турции в зависимости от их местонахождения.

    Граждан призывают соблюдать меры безопасности, избегать массовых скоплений людей, выполнять указания местных властей и регулярно отслеживать информацию из официальных источников.

    В случае чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендуется обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Иране или в генеральное консульство в Тебризе по следующим контактам:

    Посольство в Тегеране: [email protected], +98 905 523 01 07, +98 901 884 55 31

    Генеральное консульство в Тебризе: [email protected], +98 901 414 31 57, +98 935 317 21 01

    МИД Азербайджана Иран Израиль удары по Ирану Совместная операция Израиля и США
    Azərbaycan İrandakı vətəndaşlarını təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməyə çağırıb
    Azerbaijan advises citizens to avoid travel to Iran amid security tensions

    Последние новости

    12:28

    КСИР операцией "Конец потопа" ответит на удары по Ирану

    В регионе
    12:27

    Нетаньяху: Израиль и США начали операцию по устранению существующей угрозы со стороны Ирана - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:21

    ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в сторону Израиля

    В регионе
    12:17

    Трамп допустил гибель американских военнослужащих в ходе операции против Ирана

    В регионе
    12:11

    Трамп призвал иранских военных сложить оружие

    В регионе
    12:10

    СМИ: В Иране ударам подверглись резиденция президента, дома чиновников - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    12:06
    Видео

    В Джалилабаде временный мост снова пришел в аварийное состояние

    Происшествия
    12:01

    Азербайджан призывает своих граждан воздержаться от поездок в Израиль

    Другие
    12:00

    Трамп: Намерены уничтожить ракетные мощности и флот Ирана

    В регионе
    Лента новостей