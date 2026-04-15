Азербайджан на сессии Исполнительного совета призвал к усилению эффективности ЮНЕСКО

Азербайджан на 224-й сессии Исполнительного совета (ИС) ЮНЕСКО заявил о необходимости укрепления институциональной эффективности, прозрачности и подотчетности в деятельности организации.

Как передает европейское бюро Report, соответствующее заявление в ходе пленарных дебатов зачитал постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

В своем выступлении дипломат отметил ключевую роль ЮНЕСКО в продвижении диалога и сотрудничества в сферах образования, науки и культуры на фоне глобальных вызовов. При этом он указал на необходимость усиления координации между государствами-членами и секретариатом внутри организации и важность проводимых в этом направлении реформ.

В условиях меняющейся глобальной обстановки, отметил посол, содействие взаимопониманию, диалогу и сотрудничеству приобретает особую значимость, а мандат ЮНЕСКО предоставляет уникальные возможности для выполнения этой миссии.

Э. Абдуллаев выразил благодарность Узбекистану за успешное проведение 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в октябре-ноябре прошлого года в Самарканде.

Помимо национального посол зачитал также заявления Группы 77 и Китая (Парижское отделение) и Группы тюркских государств.

При этом заявление Группы тюркских государств было озвучено впервые в истории ЮНЕСКО, что можно отметить как важное событие для укрепления позиций тюркоязычных стран на международной арене и свидетельство растущей консолидации тюркского мира в рамках глобальных многосторонних институтов, отметили в сообщении постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО.

Сессия ИС ЮНЕСКО проходит с 8-23 апреля в штаб-квартире организации в Париже.