Посол Израиля назвал ливано-израильские переговоры в Вашингтоне успешными

Израильский посол в США Йехиэль Лайтер дал позитивную оценку первому предварительному раунду ливано-израильских контактов, состоявшемуся в Вашингтоне.

Как передает Report, дипломат ответил на вопросы журналистов после завершения встречи.

По его словам, обе стороны пришли к общему пониманию необходимости противостояния ливанскому радикальному движению "Хезболлах".

"Переговоры прошли превосходно, в весьма благоприятной атмосфере. Все мы солидарны в том, что Ливан необходимо избавить от влияния "Хезболлах", - заявил посол.

Отвечая на вопрос об израильских ударах по Ливану, дипломат возложил ответственность за происходящее на "Хезболлах".

"Израильтяне не встают по утрам с целью выпускать ракеты за пределы своих границ. Это по нашим мирным гражданам направляются ракеты, и этому настанет конец. Мы не допустим, чтобы террористическая организация систематически обстреливала наши населенные пункты, и это должны осознать все, кто задаёт такие вопросы. Ливанская сторона это осознаёт, надеюсь, это осознают и средства массовой информации", - добавил посол.

Напомним, что 14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.